Ольга Зайцева: Россия имеет шансы зацепиться за медали в женской эстафете Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о результатах женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антерсельве (Италия).

– Трудно сказать, с чем связаны проблемы со стрельбой. Если бы я была в Союзе биатлонистов, видела их тренировки, то могла бы что-нибудь сказать. А так огульно нельзя говорить. Думаю, результат придет. Может быть, в эстафете они смогут собраться. Индивидуальная гонка – это такая дисциплина, где надо реально головой своей думать. Может, немного идет прессинг и девушки эмоционально были не готовы. На спринте и пасьюте они смотрелись неплохо. Хочу поддержать девчонок, а не говорить что-то плохое. Пусть они работают, исправляют свои ошибки. По дистанции они нормально смотрятся, могут что-нибудь зацепить в эстафете, – цитирует Зайцеву Sport24.ru.

Напомним, что победу в гонке с двумя промахами одержала итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла представительница Германии Ванесса Хинц (+2,2; один промах). Тройку лучших замкнула норвежка Марте Улсбю-Рейселанд (+15,8; два промаха).

Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт – она финишировала на 13-м месте (+2.07,1; три промаха). Светлана Миронова (+3.12,1; четыре промаха) стала 22-й, Лариса Куклина (+3.13,1; четыре промаха) – 23-й, Ирина Старых (+4.01,8; пять промахов) – 32-й.

Женская эстафета состоится 22 февраля и начнется в 13.45 по московскому времени.