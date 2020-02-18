Евгений Устюгов: За всю карьеру у меня не было ни одной положительной допинг-пробы Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов прокомментировал решение Международного союза Биатлонистов (IBU) о его дисквалификации.

– Меня дико бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен. Какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель – мифические файлы. Ни то ни другое мне даже не показали. Видимо, потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично. И это при том, что я двукратный олимпийский чемпион и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной допинг-пробы! Я сдавал десятки тестов, и большинство из них – за рубежом. Несмотря на мои просьбы о том, чтобы осведомитель явился и подтвердил предоставленную информацию, я получал отказ. При этом я был готов приехать на встречу в любое место. В любую точку мира. И сейчас готов. Пробы были отрицательными, и их утилизировали согласно правилам WADA, – цитирует Устюгова ТАСС.

Напомним, что в минувшую субботу IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.