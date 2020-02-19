Тренер сборной Норвегии по биатлону получил в подарок куртку от российских коллег Норвежцы возглавляют медальный зачет на чемпионате мира, у России пока две медали.

Тренеры сборной России по биатлону подарили куртку с национальной российской символикой итальянскому наставнику сборной Норвегии Патрику Обереггеру. Об этой сообщает News.ru

В ответ Обереггер сказал несколько фраз по-русски во время официальной тренировки в итальянском Антхольце-Антерсельве.

Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет ЧМ-2020, завоевав 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Российская команда занимает четвертое место – Александр Логинов выиграл спринт и занял третье место в гонке преследования.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало в 16:15 по московскому времени.