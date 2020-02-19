Кристина Резцова: Когда пришла на огневой рубеж, пульс поднялся до 178 Российская биатлонистка рассказала об официальной тренировке на чемпионате мира.

В итальянском Антхольце-Антерсельве, где проходит чемпионат мира по биатлону, состоялась контрольная тренировка на 10 км с общего старта. Российская биатлонистка Кристиан Резцова заняла третье место среди шести участниц.

«Мы очень медленно начали, и на стойке меня задуло так, что я ничего не смогла сделать, – рассказала Резцова в интервью News.ru. – Долбило меня очень сильно. Настолько мы начали гонку лайтово, что я пошла вперед и меня никто не обгонял, но я боялась, что где-то меня накроет. Когда пришла на огневой рубеж, пульс поднялся до 178».

Резцова на чемпионате мира является запасной в женской сборной России. В спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке на 15 км выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. На данный момент лучший результат российских женщин – 12-е место Юрловой-Перхт в пасьюте.