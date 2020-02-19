Йоханнес Бе: Счастлив выиграть серебряную медаль на чемпионате мира Турнир проходит в итальянском Антхольце.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался после окончания индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата мира, где он выиграл серебряную медаль.

«Я удовлетворен. Сегодня я проделал хорошую работу. Серебряная медаль чемпионата мира меня лично впечатлила, и я счастлив этому», – цитирует норвежца News.ru.

Напомним, выиграл гонку французский биатлонист Мартен Фуркад. Он преодолел всю дистанцию за 49 минут и 43,1 секунду, сделав только один промах на четырех огневых рубежах. Бе проиграл ему 57 секунд и совершил два промаха.