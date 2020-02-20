Сергей Рожков: Российские биатлонистки еще имеют шансы на медали чемпионата мира в Италии Чемпион мира в эстафете Сергей Рожков считает, что российские биатлонистки имеют шансы на то, чтобы завоевать медали на чемпионате мира в Италии.

- Я думаю, что стоит еще рассчитывать на эстафету. В личных гонках конкуренция выросла сейчас очень серьезно. Помимо россиянок есть еще очень много спортсменок, способных бороться за призовые места. Отслеживая результаты сезона, сложно дать максимально точный прогноз, но шансов, конечно, немного, - приводит слова Рожкова «РИА Новости». Добавим, что женская эстафета состоится 22 февраля.