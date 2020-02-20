Александр Касперович: Давление на Логинова исходит не от французов или норвежцев, а от наших Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, считает, что давление на российского биатлониста исходит не от иностранных спортсменов, а от российских журналистов.

- Давление исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задает вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент. Я же вижу отношения Александра со спортсменами, они пожимают руки. Мы сами раздуваем, все по-русски, - приводит слова Касперовича «РИА Новости».

В минувшую субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции вспомнили о дисквалификации россиянина за применение ЭПО.