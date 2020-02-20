Антон Шипулин: В сборной России нет единой команды

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин оценил выступление национальной команды на чемпионате мира, а также рассказал о проблемах Союза биатлонистов России (СБР).
«Я бы сказал, что виноваты все понемногу. И спортсмены, и функционеры, и тренеры. Нет той единой команды, которая бы шла к одной цели. Конечно, у нас индивидуальный вид спорта, и здесь иногда нужно быть эгоистом в гонках. Но все-таки, когда ты не чувствуешь той взаимопомощи, взаимопонимания от тренеров, когда нет той единой семьи, как мы раньше говорили, тогда и результаты хуже. Плюс мы очень сильно просаживаемся в материальной базе, в нанотехнологиях. У нас проблемы с лыжами, с патронами… Я знаю, что у нынешнего руководства СБР есть определенные проблемы с финансированием.
Но достаточно о грустном, потому что чемпионат мира еще не закончился. Я, кстати, лечу поддержать своих ребят и буду комментировать завершающие гонки на Первом канале. Будет эстафета, где мы всегда можем рассчитывать на золотые, серебряные или бронзовые медали», – цитирует Шипулина «КП».
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