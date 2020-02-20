Сборная Норвегии выиграла золото в сингл-миксте, Россия – седьмая В Антхольце-Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону.

Золотая медаль в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону досталась команде Норвегии, за которую выступали Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе. Результат чемпионов – 34.19,9 (0+6).

Второе место заняли представители Германии. Франциска Пройс и Эрик Лессер проиграли норвежцам 17,6 секунды, использовав 5 дополнительных патронов.

Бронза у сборной Франции, за которую выступали Анаис Бескон и Эмильен Жаклен – +29,8 (0+4).

Команда России заняла 7-е место. Лариса Куклина и Матвей Елисеев уступили победителям 1 минуту и 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Норвегия лидирует в медальном зачете чемпионата мира, завоевав уже три золотые медали.

Чемпионат мира по биатлону

Антхольц-Антерсельва, Италия

Сингл-микст

1. Норвегия (Марте Улсбю-Рейселанд, Йоханнес Бе) – 34.19,9 (0+6)

2. Германия (Франциска Пройс, Эрик Лессер) – +17,6 (0+5)

3. Франция (Анаис Бескон, Эмильен Жаклен) – +29,8 (0+4)

4. Швеция (Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон) – +35,2 (0+7)

5. Швейцария (Лена Хекки, Беньямин Вегер) – +40,6 (0+9)

6. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) – +54,5 (0+4)

7. Россия (Лариса Куклина, Матвей Елисеев) – +1.00,5 (0+6)…