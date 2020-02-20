Лариса Куклина: Не скажу, что у меня сегодня получилось со стрельбой Российская биатлонистка заняла седьмое место в сингл-миксте вместе с Матвеем Елисеевым.

Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Российская спортсменка допустила по два промаха на каждом огневом рубеже. Вместе с Матвеем Елисеев Куклина заняла седьмое место в итоговом протоколе, проиграв победителям минуту.

«Не скажу, что у меня сегодня получилось со стрельбой, – сказала Лариса в интервью телеканалу «Матч ТВ». – На второй лежке не соорентировалась с ветром.

Мне немножко было непривычно в таком темпе работать, но вспомнила юниорские годы – раньше меня всегда ставили на первые этапы, потому что бойкая была. Потом ушло все это. Рада, что дали попробовать, дали шанс.

Мне написал тренер сообщение, что я стартую в сингл-миксте. Я сказала: «Хорошо, я готова».

Настраиваемся на эстафету, будем бороться. Своим результатом не совсем довольна – ожидала от себя большего».

Выиграли сингл-микст норвежцы Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе.

И мужская и женская эстафетные гонки состоятся в субботу 22 февраля.