Халили, Елисеев, Поршнев и Логинов должны выступить за сборную России в мужской эстафете Как биатлонисты будут расставлены по этапам пока еще не решено.

В эфире телеканала «Матч ТВ» президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что в мужской эстафете на чемпионате мира в Италии должны выступить Карим Халили, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

«Пока складывается нормальная команда на эстафету: Халили, Елисеев, Поршнев и Логинов. Это мое мнение. Как поставим, будем решать сегодня-завтра», – заявил Драчев.

Мужская эстафета на ЧМ-2020 в итальянском Антхольце-Антерсельве состоится в субботу 22 февраля и начнется в 16:45 по московскому времени.