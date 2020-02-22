Алексей Нуждов: В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича проводятся обыски Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил об в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера национальной команды Александра Касперовича.

- В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно, - приводит слова Нуждова «РИА Новости».

Напомним, что в прошлую субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки биатлонисты Норвегии и Швеции вспомнили о дисквалификации россиянина за применение ЭПО.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля и завершится 23 числа.