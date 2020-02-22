Дмитрий Васильев: Логинова и Касперовича увезли в полицейский участок Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера национальной команды Александра Касперовича.

- Я нахожусь в Антерсельве. У нас самих пока мало информации, только обрывочная. Логинова и Касперовича увезли в полицейский участок. Пока не совсем понятно, в чем точно проблема. Но ситуация мало сказать неприятная – катастрофическая. Это уже перебор в отношении российского биатлона. Я воспринимаю это как настоящую травлю.

Это просто настоящее безобразие. Мы слышали, что все началось из-за аккредитации Касперовича. Но я не думаю, что из-за этого надо вести в полицию. Создается нездоровая обстановка вокруг Логинова. Многим не понравилось его победа на ЧМ, поэтому такие вещи организовываются, - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.