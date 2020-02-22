Александр Логинов – об обысках в отеле: Если это не беспредел, то близко к этому Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как проходили обыски в отеле сборной России.

- Спали с Евгением (Гараничевым), проснулись от того, что к нам вломились. Они (карабинеры) сами открыли дверь. Сразу забрали «оружие» (винтовки), видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Их интересовали только мои вещи. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них.

Забрали компьютер, личные вещи, телефон. За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но забирать... Ничего не предъявляли. Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог. Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому, - рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.