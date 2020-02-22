Министерство спорта РФ выступило с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России Министр спорта РФ Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России (СБР) всю информацию об инциденте на чемпионате мира по биатлону в Италии.

«Министерству спорта Российской Федерации стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий.

Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности в случае предъявления обвинений в совершении преступлений и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце.

Минспорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.