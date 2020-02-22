Владимир Драчев: Логинов находится в команде и готовится к эстафете Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Александр Логинов находится в расположении сборной России и готовится к эстафетной гонке.

- Саша находится в команде и готовится к эстафете. Я и Александр Владимирович Касперович находимся в полицейском участке, нам помогает переводчик Екатерина Боярских, - цитирует Драчева ТАСС.

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что женская и мужская эстафеты на чемпионате мира в Антхольце должны пройти сегодня, 22 февраля.