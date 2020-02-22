Владимир Драчев: Проверка комнаты Логинова связана с тем, что он имел допинговый случай Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о причинах обысков в отеле сборной России.

- В постановлении написано, что проверка комнаты Логинова связана с тем, что он имел допинговый случай. В Италии с этим очень строго, поэтому они проверяют полностью на все медицинские препараты, на все, что могло быть. Осматривали машину Логинова. Сашу мы отбили от поездки в участок, потому что ему бежать старт сегодня, они согласились. Протокол будем подписывать мы. Весь разговор из-за двух моментов — аккредитация Касперовича и допинговый случай у Александра, - рассказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.