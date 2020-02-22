Алексей Нуждов: Полиция хотела забрать Логинова, но Драчев сказал: «Саша никуда не поедет» Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце.

- Местная полиция осмотрела номера, изъяла гаджеты у Саши Логинова, у Александра Касперовича. Хотели Сашу забрать, но Владимир Петрович Драчев (глава СБР. – Прим. ред.) сказал, что Саша никуда не поедет. «Я вместо него поеду», - сказал Петрович. И они с Касперовичем поехали в полицейский участок для проведения опроса. Все уже заканчивается, скоро выйдут.