Анатолий Хованцев: Пока окончательного решения нет, но думаю, что Логинов выступит в эстафете - Советский спорт
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22 февраля 2020 13:15Биатлон

Анатолий Хованцев: Пока окончательного решения нет, но думаю, что Логинов выступит в эстафете

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов сможет принять участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

- Пока окончательного решения нет, но думаю, что выступит. Сейчас проходит тренировка, - цитирует Хованцева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что женская и мужская эстафеты на чемпионате мира в Антхольце должны пройти сегодня, 22 февраля.

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