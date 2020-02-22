Анатолий Хованцев: Пока окончательного решения нет, но думаю, что Логинов выступит в эстафете Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов сможет принять участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

- Пока окончательного решения нет, но думаю, что выступит. Сейчас проходит тренировка, - цитирует Хованцева «РИА Новости». Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Добавим, что женская и мужская эстафеты на чемпионате мира в Антхольце должны пройти сегодня, 22 февраля.