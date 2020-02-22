Алексей Нуждов: В IBU решили: аккредитация не российская у тренера Логинова, значит что-то замышляют Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце.

- Что вы обо всем этом думаете?

- Чего тут думать – все понятно. Хорошим словом эту операцию назвать сложно.

- Почему именно сегодня?

- Не думаю, что здесь кто-то подгадывал под эстафету. Из IBU пришла бумага, местная полиция отреагировала. Не думаю, что итальянские полицейские вообще в курсе всяких биатлонных историй.

- Кто в IBU написал эту бумагу?

- Это было официальное письмо, я его видел. Там стоит подпись Сары Фуссек-Хаккарайнен. Она отвечает за антидопинговую программу в IBU.

- Что там написано?

- Вкратце суть такова. Касперович приехал по чужой аккредитации. А это личный тренер Логинова, а у того уже был допинговый случай. И тогда Касперович был личным тренером. Видимо, все это не просто так. Возможно, опять что-то недоброе замышляют и нужно все это проверить.