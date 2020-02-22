Анатолий Хованцев: В этом сезоне Логинова проверяли не менее 16 раз Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что биатлониста Александра Логинова не заставляли пройти дополнительные проверки на допинг.

- Полиция приехала без сопровождения антидопинговых служб. Но он и без этого сдает достаточно допинг-проб, в этом сезоне его проверяли не менее 16 раз, - цитирует Хованцева ТАСС.

Напомним, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Позже российский биатлонист Евгений Гараничев сообщил, что обыск был связан с аккредитацией Касперовича и допинговым прошлым Логинова.