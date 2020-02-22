Владимир Драчев: Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о поездке в полицейский участок по факту мероприятий, связанных с обыском в номерах российских спортсменов и тренеров.

- В IBU нам никто ничего не говорил. 19 февраля было написано заявление, 21-го числа оно поступило. Поэтому они приехали 22-го утром. Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире. Потому что такое пристальное внимание к сборной России, только сумасшедший может что-то принимать, - цитирует Драчева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.