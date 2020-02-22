Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия - восьмая В итальянском Антхольце завершилась эстафетная гонка 4х6 км, которая прошла в рамках чемпионата мира по биатлону.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Второе место заняли биатлонистки из Германии, тройку лучших замкнула сборная Украины. Отметим, что российская команда (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина) показала восьмой результат. Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

Эстафета 4х6 км. Женщины