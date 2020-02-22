Дмитрий Губерниев: У всех иностранных коллег сейчас недоумение, говорят, все высосано из пальца

- У всех иностранных коллег сейчас недоумение, все говорят о том, что все высосано из пальца. Ну сколько можно расплачиваться за грехи? – цитирует Губерниева RT.
Напомним, что в субботу утром итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
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