Владимир Драчев: Идет проверку по письму антидопингового менеджера IBU

Глава СБР Владимир Драчев в интервью RT заявил, что в данный идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек:
«Насколько все серьезно? Просто идет проверка по письму, разбирательства. Да, выбран неприятный момент для российской команды. Но в целом пока доброжелательная обстановка. Полиция – лишь исполнители, надо смотреть глубже, кто все спровоцировал и инициировал. Далин узнал обо всем только сегодня? Как такое может быть? У них что, комитеты работают отдельно от президента? Думаю, то, что заявление поступило от IBU 19 февраля, – это неслучайно, а то, что они приехали сегодня».
Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
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