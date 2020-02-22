Посольство РФ в Италии: Полиция не нашла улик против Логинова и Касперовича Сегодня утром итальянская полиция провела полуторачасовые обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также в номере тренера Логинова Александра Касперовича.

Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике сообщает, что итальянская полиция не нашла улик против Логинова и Касперовича. Вот, что сказано в заявлении российского посольства:

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования.

Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает участвовать в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику.

В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства будет находиться с нашей командой вплоть до ее отъезда».

В сегодняшней мужской эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве Логинов выступал за сборную России на последнем четвертом этапе. Российская команда заняла четвертое место. Выиграли гонку французы.

Логинов на ЧМ-2020 завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.