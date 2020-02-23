Касперович объяснил использование чужой аккредитации на чемпионате мира Мировое первенство продолжается в Италии.

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, Александр Касперович, рассказал, зачем взял чужую аккредитацию.

«Это всегда было, и это не первый случай. Вы, журналисты, сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я готов прийти на заседание специальной комиссии. Да, она у меня была во время пасьюта. Но за это нарушение полагается штраф в размере 500 евро, на этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова. Тем более я ничего не сделал, чтобы могло помешать спортсменам», - приводит ТАСС слова тренера.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.