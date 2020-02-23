Источник: Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира Сегодня в Италии завершается мировое первенство.

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в сегодняшнем масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в тренерском штабе сборной России.

«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.