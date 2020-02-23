Александр Касперович: Для Логинова сейчас главное - восстановиться психологически Сегодня в Италии завершается мировое первенство.

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, Александр Касперович, объяснил решение своего подопечного сняться с масс-старта на чемпионате мира и сообщил, что спортсмен примет участие на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Сейчас главное - восстановить его психологически. Функционально он хорошо готов. На данный момент он больше всего хочет встретиться с семьей», - приводит ТАСС слова Касперовича.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.