Дмитрий Ярошенко: Второго Логинова у нас просто нет, ему сейчас нельзя давать слабину - Советский спорт
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23 февраля 2020 13:22Биатлон

Дмитрий Ярошенко: Второго Логинова у нас просто нет, ему сейчас нельзя давать слабину

Двукратный чемпион Дмитрий Ярошенко прокомментировал заявление Александра Логинова о том, что он задумался о скором завершении карьеры.

- Будет очень обидно. Второго Логинова у нас просто нет. Уверен, что это эмоции. Саше нужно хорошенько отдохнуть после чемпионата мира, побыть с семьей, набраться позитивных слов поддержки в свой адрес. Он столько боролся за свое имя, не сдавался. И сейчас нельзя давать слабину, - цитирует Ярошенко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Логинов не примет участия в сегодняшнем масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.

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