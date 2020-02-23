Дмитрий Ярошенко: Второго Логинова у нас просто нет, ему сейчас нельзя давать слабину Двукратный чемпион Дмитрий Ярошенко прокомментировал заявление Александра Логинова о том, что он задумался о скором завершении карьеры.

- Будет очень обидно. Второго Логинова у нас просто нет. Уверен, что это эмоции. Саше нужно хорошенько отдохнуть после чемпионата мира, побыть с семьей, набраться позитивных слов поддержки в свой адрес. Он столько боролся за свое имя, не сдавался. И сейчас нельзя давать слабину, - цитирует Ярошенко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Логинов не примет участия в сегодняшнем масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.