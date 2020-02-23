Сергей Чепиков: IBU омерзительно поступил с Логиновым, натравив на него полицию

- Видимо, повлияла на него ситуация с полицией, раз человек решил сняться с гонки чемпионата мира. Надоела ему вся эта история, постоянные интервью на эту тему, внимание прессы. И, на мой взгляд, руководство Международного союза биатлонистов поступило по отношению к Логинову вызывающе и омерзительно, натравив на него полицию, - приводит слова Чепикова «РИА Новости».
Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.
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