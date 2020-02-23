Анфиса Резцова: На Логинова вылили столько грязи, а заступиться за него некому - Советский спорт
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23 февраля 2020 13:54БиатлонНечаев Юрий

Анфиса Резцова: На Логинова вылили столько грязи, а заступиться за него некому

Сегодня в Италии завершается мировое первенство.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поддержала российского биатлониста Александра Логинова.

«Сложившаяся ситуация ужасна. На Сашу Логинова вылили столько грязи, а заступиться за него некому. Я слышала, что он озвучил свое возможное решение закончить со спортом. Для меня все это неправильно. Я считаю, если Саша чист и прав, то он должен биться до конца. Единственное что, ему некому помочь. Все говорят по-разному. Драчев - одно, Касперович - другое, Белозеров - третье. По крайней мере, Логинов не пойман, и он не вор. У него была дисквалификация, он ее отбыл. Сейчас он чист, у него ничего не нашли. Поэтому очень обидно за такого хорошего спортсмена», - сказала Резцова в интервью Sport24.ru.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования. Сегодня российский спортсмен принял решение не принимать участие в гонке с общего старта.

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