Александр Касперович: У Логинова уже накипело, ему надоело бороться Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, подтвердил, что биатлонист рассматривает вариант с завершением карьеры.

- Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру, - передает слова Касперовича ТАСС.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.