Александр Логинов: Не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук - хочу быстрее уехать домой, к семье Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не станет добиваться возвращения изъятых у него вещей.

- Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически, - цитирует Логинова RT.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.