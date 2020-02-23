Александр Логинов: Не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук - хочу быстрее уехать домой, к семье

- Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически, - цитирует Логинова RT.
Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.
На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.
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