Александр Логинов о решение сняться с масс-старта: С физикой все хорошо, а вот концентрация на нуле Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, почему принял решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.

- В отель вместе с полицией приезжал консул. На часы я не смотрел. Было час или полвторого ночи. Все было весьма дружелюбно. Но уже после эстафеты я понял, что с физикой все хорошо, а концентрация на нуле. Потому и принял решение сняться, - цитирует Логинова RT.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.