Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

- Больше, чем успех. За два года нам удалось превратить Логинова в чемпиона мира. В 2018 году он был 23-м в зачете Кубка мира, год спустя вторым, сейчас идет пятым и чемпион. Считаю, это достижение.

Прирост есть у многих спортсменов, хочется, чтобы все добавляли, как Логинов. Но это невозможно: у соперников есть уникумы Бе, Фуркад, Вирер. За счет них сборные этих стран добывают много медалей. Что ж, продолжим верить в лучшее, подтаскивать юниоров, молодежь, - передает слова Драчева «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам чемпионата мира в активе российской команды оказались две медали. Обе награды завоевал Александр Логинов: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.