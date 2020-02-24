СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 февраля 2020 14:52БиатлонНечаев Юрий

СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы

Соревнования пройдут в Минске.

Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы.

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Напомним, соревнования пройдут в Минске с 26 февраля по 1 марта. Первоначально континентальное первенство должно было пройти в эстонском Отепя, но из-за нехватки снега было перенесено в столицу Белоруссии.

На прошлогоднем чемпионате Европы сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

Ковальчук меняет команду, Малкин забивает и дерется, а Худобин становится первой звездой (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 24.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
«Это был нелегкий путь. Кровь, пот и работа». Овечкин - о 700 шайбах в НХЛ Овечкин - о победе «Вашингтона» над «Питтсбургом»: Мы знали, что выиграем, если не будем паниковать «Каролина» продала более трех тысяч футболок с фамилией водителя ледозаливочной машины
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:00 Футбол Федоровский Александр
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
15:10 Хоккей Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и не пустило китайский клуб в плей-офф
14:52 Биатлон СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы
14:42 Футбол Роберто Мартинес: Азар пропустит как минимум три месяца из-за травмы
14:28 Хоккей «Это был нелегкий путь. Кровь, пот и работа». Овечкин - о 700 шайбах в НХЛ
14:17 Хоккей В Тольятти матч детских команд завершился массовой дракой (видео)
14:06 Хоккей Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года (фото)
13:46 Футбол Виктор Гончаренко: ЦСКА стал сильнее в позиционном нападении, но оценку нам даст только чемпионат
13:35 Футбол «Мордовия» в серии пенальти обыграла «Томь» на Кубке ФНЛ
13:24 Хоккей Хоккеисты «Куньлуня» и «Динамо» сыграют с нашивками в честь борцов с коронавирусом (фото)
13:10 ММА Генри Сехудо: Хабиб - человек чести, а Конор любит избивать стариков исподтишка
12:54 Хоккей Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:42 Хоккей «Нефтехимик» в овертайме взял верх над «Амуром», который потерял шансы на плей-офф
12:28 Хоккей «Барыс» в гостях обыграл «Адмирал»
12:04 Хоккей Овечкин - о победе «Вашингтона» над «Питтсбургом»: Мы знали, что выиграем, если не будем паниковать
11:47 Футбол Из-за коронавируса перенесен старт чемпионата Южной Кореи по футболу
11:38 Лыжный спорт Вяльбе - о подготовке лыж на последней гонке «Ски Тур»: С первого подъема материлась вся команда
11:23 Хоккей «Каролина» продала более трех тысяч футболок с фамилией водителя ледозаливочной машины
11:05 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Худобин сражается с каждым броском и каждую минуту на льду
10:51 Футбол «Ювентус» продлил контракт с Матюиди
10:37 Футбол Весь 26-й тур чемпионата Италии может быть перенесен из-за коронавируса
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Банкротство новосибирского «Холидея» добралось до Темури Латарии и Сергея Калинина
Нижегородских перевозчиков могут наказать за незаконные тарифы на проезд
Минздрав РТ назвал информацию о закрытии РКБ фейком
Мокрый снег и сильный ветер задержатся в Белгородской области 24 февраля
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика