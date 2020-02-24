СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы Соревнования пройдут в Минске.

Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы.

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Напомним, соревнования пройдут в Минске с 26 февраля по 1 марта. Первоначально континентальное первенство должно было пройти в эстонском Отепя, но из-за нехватки снега было перенесено в столицу Белоруссии.

На прошлогоднем чемпионате Европы сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.