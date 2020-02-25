Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление биатлониста Александра Логинова о возможном завершении спортивной карьеры.

- Так Логинова ночью полиция поднимала! Слова про завершение карьеры – это ерунда. Мы ему лучшую подготовку организуем в составе сборной России. Я понимаю Сашу, такие унижения… Саша погорячился. Случившееся в Италии – вина исполкома IBU и президента (Олле) Далина. Такое впечатление, что в IBU нет президента. Далин – никакой президент, на следующий конгресс он может не ехать. Чемпионат мира – это великий праздник, которого ждет весь мир. Если IBU не имеет никакого отношения к обыскам, тогда подайте в отставку и уйдите! Вы испортили праздник! Далину я больше руки никогда не подам, - приводит слова Тихонова «РИА Новости».

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

На чемпионате мира в Италии 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.