Владимир Драчев - о ситуации с Логиновым: Сейчас обсуждаем с юристами дальнейшие меры Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что его скандал с Александром Логиновым не останется без ответа.

- Конечно, неучастие Логинова в последней гонке - серьезный удар для нас. Сейчас мы обсуждаем с юристами дальнейшие меры. Как будем отвечать? Пока все в стадии обсуждения, я думаю, не стоит выносить это, будем ли мы подавать в суд на действия полиции, IBU или еще кого-то.

Логинову не вернули его личные вещи. Они все приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Я полчаса разговаривал с президентом IBU. Он был не в курсе ситуации, что странно, конечно. Письмо пришло от представителя IBU, а глава организации об этом ничего не знает, - передает слова Драчева «Матч ТВ».

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

Добавим, Логинов заявил о том, что не станет добиваться возвращения изъятых у него вещей.

На чемпионате мира в Италии 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.