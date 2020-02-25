Олег Матыцин: Минспорта обеспокоено ситуацией с обысками на чемпионате мира по биатлону В ближайшее время министр спорта РФ проведет встречу с президентом СБР Владимиром Драчевым.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с обысками в номере лидера российской сборной Александра Логинова во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону, – цитирует слова Матыцина «Р-Спорт». – Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии.

Хочу выразить признательность руководству министерства, посольства. Сотрудники консульства оказали неоценимую помощь, сопровождали деятельность, связанную с инцидентом. Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена.

В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов IBU осуществляет СБР. Наша задача – создать в России условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях».

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

На чемпионате мира в Италии 28-летний Логинов завоевал обе медали сборной России: золотую – в спринте и бронзовую – в гонке преследования.