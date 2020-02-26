Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу! - Советский спорт
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26 февраля 2020 15:45БиатлонШарафудинов Виктор

Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу!

Известный комментатор отреагировал на критику против российского биатлониста.

В прошлом Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013, был найден эритропоэтин (ЭПО). Россиянин вновь стал выступать на соревнованиях под эгидой IBU по ходу сезона-2016/17.

На чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в индивидуальной гонке и оказался под огнем критики со стороны спортсменов из других сборных. Многие действующие и бывшие биатлонисты считают, что Александр должен публично покаяться и извиниться за употребление допинга.

Вот, что по этому поводу написал в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев:

«Знаете, что, ребята! Скажу так. Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело!».

В субботу 22 февраля в 6 утра российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева разбудили итальянские полицейские. В их номере, а также в номере тренера Логинова Александра Касперовича был проведен обыск, длившийся полтора часа. У Логинова забрали ноутбук и личный телефон.

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