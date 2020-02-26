Белорус Бочарников выиграл суперспринт на чемпионате Европы, Халили занял седьмое место Соревнования проходят в Белоруссии.

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах был разыгран первый комплект медалей. Мужской суперспринт выиграл белорус Сергей Бочарников с результатом 14 минут и 12,8 секунд.

Серебряная медаль досталась чеху Адаму Вацлавику, который отстал от победителя на четыре десятые секунды. Бронзу завоевал украинец Дмитрий Пидручный, уступивший Бочарникову полсекунды.

Лучший из российских биатлонистов Саид Каримулла Халили занял 7-е место с отставанием 29,7 секунд.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Белоруссия

Мужчины. Суперспринт.

Финал

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) – 14:12,8 (0+2)

2. Адам Вацлавик (Чехия) – +0,4 (0+3)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – +0,5 (1+2)…

7. Саид Каримулла Халили (Россия) – +29,7 (1+1)…

12. Кирилл Стрельцов (Россия) – +43,1 (1+3).

13. Эдуард Латыпов (Россия) – +46,7 (2+2)…

26. Дмитрий Иванов (Россия) – +1.28,5 (2+3)…

29. Василий Томшин (Россия) – +2.13,2 (5+4)…