Михаэль Реш: Снимаю шляпу, Логинов очень силен Олимпийский чемпион по биатлону Михаэль Реш прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова на минувшем чемпионате мира.

- Я уже говорил об этом. Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, трибуны его встретили неодобрительным гулом. А он все равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу, очень силен, что тут скажешь, - сказал Реш в интервью «Матч ТВ».

На чемпионате мира по биатлону 2020 года, который завершился на прошлых выходных в итальянском Антхольце, Логинов завоевал две единственные медали сборной России, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.