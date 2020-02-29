Союз биатлонистов России обратился с открытым письмом к IBU - Советский спорт
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29 февраля 2020 09:40Биатлон

Союз биатлонистов России обратился с открытым письмом к IBU

СБР попросил Международный союз биатлонистов (IBU) выразить официальную позицию организации по поводу произошедших 22-23 февраля событий, говорится в открытом письме СБР к IBU, опубликованном на официальном сайте Союз биатлонистов России.

«Из заявления, сделанного IBU в связи с обыском произведенным итальянской полицией в гостиничных номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, тренера Александра Касперовича, а также в автомобилях сборной России по биатлону рано утром 22 февраля следует, что IBU не подавал жалоб и не требовал никаких следственных действий в отношении российских спортсменов и тренеров.

Вместе с тем, представители независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными – об этом свидетельствует документ, предоставленный полицией. Кроме того, этим же комитетом обещана всяческая поддержка итальянским правоохранительным органам.

С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ.

Ни оргкомитет соревнований, ни члены Исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов – дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено – какие именно статьи и положения Конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных? В действии (а точнее – бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

Сообщив информацию в полицейские органы BIU стал участником уголовного разбирательства. Стало быть, в случае отсутствия у полиции Республики Италия доказательств виновности Александра Логинова по делу, в связи с которым были произведены обыски и допросы BIU могут быть предъявлены обвинения в сообщении заведомо ложной информации. Последствием таких обвинений логично может стать рассмотрение дел о понесенных спортсменом и СБР материальных и моральных убытков, а также требование к BIU, спортсменам и СМИ – принести официальные извинения и возместить (в случае соответствующего решения суда гражданской инстанции) материальные потери.

В пункте 2.3.4 второй главы Конституции IBU «Цели и принципы» указано, что целью и принципом IBU является «продвижение чистого спорта и честной игры». Руководители IBU постоянно подчеркивают, что их главной задачей является защита чистых атлетов.

Все члены национальной сборной России, выступавшие на Чемпионате мира в Антхольце, соответствуют критериям ВАДА. Соответственно, все они являются чистыми атлетами. Но вместо того, чтоб, следуя пункту 2.3.4. Конституции, защищать их и обеспечивать им такие же соревновательные условия, как атлетам других стран, IBU закрывает глаза на вопиющее нарушение этого пункта Конституции IBU членами BIU (Biathlon Integrity Union).

В связи с изложенными выше фактами и мнениями просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU», - говорится в письме.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

На чемпионате мира по биатлону 2020 года, который завершился на прошлых выходных в итальянском Антхольце, Логинов завоевал две единственные медали сборной России, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.

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