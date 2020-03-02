Этап Кубка мира в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса Об этом сообщает агентство CTK.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что руководство страны приняло решение о проведении Кубка мира по биатлону без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Также он подчеркнул, что организаторам соревнований придется принять это решение, поскольку сейчас другого выхода нет.

Напомним, соревнования пройдут в чешском городе Нове-Место с 5 по 8 марта.