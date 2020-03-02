Сборная России объявила состав на этапы Кубка мира Чехии и Финляндии Об этом заявил тренер национальной команды Сергей Белозеров, чьи слова приводит ТАСС.

Стал известен состав сборной России на два ближайших этапа Кубка мира по биатлону.

В заявку вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, а также Никита Поршнев и Карим Халили.

Напомним, чешский этап турнира пройдет в Нове-Место с 5 по 8 марта, а финский – в Контиолахти с 12 по 15 марта.