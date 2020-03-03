Ольга Зайцева: Нас называют допингистами, а я знаю, что этого не делала Бывшая российская биатлонистка поделилась впечатлениями от слушаний в Спортивном арбитражном суде.

В понедельник 2 марта в швейцарской Лозанне Спортивный арбитражный суд начал слушания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Спортсменки оспаривают решение о пожизненной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Своими впечатлениями о слушаниях в CAS в интервью «РИА Новости» поделилась Ольга Зайцева:

«Я довольна, что высказалась и нас послушали, спасибо, что рассмотрели наше дело, ведь на протяжении двух лет все откладывалось, мы были в подвешенном состоянии. Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала.

Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале. Надеемся, конечно, на решение в пользу нас, но как это будет, не знаю».

Зайцева, Вилухина и Романова в 2017 году получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил во время зимней Олимпиады 2014 года. Биатлонисток лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Играх во Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.