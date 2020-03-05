Ольга Зайцева: Поездка в Лозанну завершена. Состояние ожидания окончательного решения продолжается - Советский спорт
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05 марта 2020 11:25БиатлонНечаев Юрий

Ольга Зайцева: Поездка в Лозанну завершена. Состояние ожидания окончательного решения продолжается

В Спортивном арбитражном суде (CAS) состоялись слушания по делу российских биатлонисток.

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от слушаний в CAS и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Поездка в Лозанну (Швейцария) завершена.

Много сказано по телевизору, много переписано журналистами. Некоторым кажется, что мы веселые и все нам легко дается, но у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе. Состояние ожидания продолжается, пока не вынесут окончательного решения.

Не хочется ничего говорить.

И поэтому многим не отвечала на звонки.

Но хочу сказать большое спасибо, всем, кто за нас переживал, поддерживал, а не топил!!!

Спасибо команде, которая защищала, команде профессионалов, «командочке-огонь».

Спасибо Вольфгангу!!! Ему большой респект от меня!!! За то, что приехал за нас биться!!!

( я знаю, многие хотели и всем спасибо)

И конечно родным! За эти дни я еще больше прочувствовала, что я безумно их люблю!!!», - написала спортсменка в Instagram.

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Поездка в Лозанну ( Швейцария) завершена🙏🙏🙏 Много сказано по телевизору, много переписано журналистами. Некоторым кажется, что мы весёлые и все нам легко даётся, но у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе. Состояние ожидания продолжается, пока не вынесут окончательного решения. Не хочется ничего говорить. И поэтому многим не отвечала на звонки🤦‍♀️ Но хочу сказать большое спасибо, всем, кто за нас переживал, поддерживал , а не топил!!!💪 Спасибо команде, которая защищала, команде профессионалов, «командочке-огонь🔥»😉😉😉 Спасибо Вольфгангу!!! Ему большой респект от меня!!! За то что приехал за нас биться!!! 👊🏼 ( я знаю многие хотели и всем спасибо 😉) И конечно родным! За эти дни я ещё больше прочувствовала, что я безумно их люблю!!!😍 #всебудетхорошо🙏

Публикация от Ольга Зайцева (@zaytseva_oa)

Напомним, в CAS прошло рассмотрение дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Зайцевой, которые получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменок лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.

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