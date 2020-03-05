Ольга Зайцева: Поездка в Лозанну завершена. Состояние ожидания окончательного решения продолжается В Спортивном арбитражном суде (CAS) состоялись слушания по делу российских биатлонисток.

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от слушаний в CAS и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Поездка в Лозанну (Швейцария) завершена.

Много сказано по телевизору, много переписано журналистами. Некоторым кажется, что мы веселые и все нам легко дается, но у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе. Состояние ожидания продолжается, пока не вынесут окончательного решения.

Не хочется ничего говорить.

И поэтому многим не отвечала на звонки.

Но хочу сказать большое спасибо, всем, кто за нас переживал, поддерживал, а не топил!!!

Спасибо команде, которая защищала, команде профессионалов, «командочке-огонь».

Спасибо Вольфгангу!!! Ему большой респект от меня!!! За то, что приехал за нас биться!!!

( я знаю, многие хотели и всем спасибо)

И конечно родным! За эти дни я еще больше прочувствовала, что я безумно их люблю!!!», - написала спортсменка в Instagram.

Напомним, в CAS прошло рассмотрение дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Зайцевой, которые получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменок лишили серебряных медалей, завоеванных в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. У Вилухиной также забрали серебро в спринтерской гонке.