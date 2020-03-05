Дмитрий Губерниев: Девушка, написавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова Комментатор пообещал позднее опубликовать доказательства.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что донос, на основании которого прошли обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии, был написан на основании слов четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок… Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова… Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Касперовича и Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования. После обысков российский спортсмен принял решение не принимать участие в гонке с общего старта.