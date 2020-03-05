Россия стала третьей в зачете Кубка наций IBU Первыми стали норвежцы, вторыми — немцы.

Сборная России по биатлону заняла третье место в зачете Кубка наций на Кубке мира IBU. Россияне набрали 7203 очка в 21 гонке.

Победителями стали представители Норвегии (7759 очков), на втором месте команда Германии (7224).

Россиянин Кирилл Стрельцов занял третье место по итогам спринтерских гонок, пасьюта и индивидуальных гонок. В суперспринте он стал вторым в общем зачете.

Заключительный этап Кубка IBU проходит в белорусских Раубичах.